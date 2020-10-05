Статистика коронавируса в мире на 5 октября: 250 тысяч новых случаев

Число заболевших и умерших снижается третий день подряд.

На утро 5 октября в мире зафиксировали 249 546 новых случаев заболевания, всего за пандемию поставлено уже 35 398 976 диагнозов.

Такие данные приводит сайт Worldometer.

За минувшие сутки, 4 октября, 4 013 смертей, общее число умерших уже 1 041 823. Выздоровели 26 623 375 человек.

По числу заболевших Индия скоро может догнать нынешнего антилидера – США, так как новых случаев там ежедневно фиксируется примерно в два раза больше.

Напомним, новый, уже 25-й фильм из серии о Бонде должен был стать последним в серии картин с Дэниелом Крейгом и уже дважды выйти в прокат. Но появление на широком экране "Не время умирать" из-за пандемии опять перенесли - на 2 апреля следующего года.

Президенту США Дональду Трампу, который заболел COVID-19, ввели экспериментальный препарат REGN-COV2, который американские ученые считают одним из наиболее многообещающих лекарств от коронавируса.