Трампу ввели "самый многообещающий" экспериментальный препарат от коронавируса

Новое лекарство, на данный момент ввели уже 400-500 пациентов, так что президент США оказался в числе первых сотен его испытателей.

Президенту США Дональду Трампу, который заболел коронавирусом Covid-19, ввели экспериментальный препарат REGN-COV2, который американские ученые считают одним из наиболее многообещающих лекарств от коронавируса.

Об этом передает "The Guardian" со ссылкой на слова профессора Оксфордского университета Питера Хорби, который участвует в программе "RECOVERY" – британских государственных испытаниях способов лечения пациентов с Covid-19.

"В лаборатории, на клеточных культурах, он имеет очень сильный эффект против вируса, и были проведены исследования на животных, где он также показал свои преимущества. Так что, вероятно, из доступных лекарств это одно из самых многообещающих", – рассказал Хорби.

Отмечается, что коктейль антител REGN-COV2 работает путем связывания с белком на поверхности вируса, что останавливает вирус от прикрепления к клеткам и дальнейшей его репликации, позволяя иммунной системе атаковать его.

Хорби отметил, что однократное введение препарата обеспечивает длительную защиту от месяца до шести недель, что делает лечения коронавируса при помощи REGN-COV2 "весьма привлекательным для пожилого населения".

"Конкретно это лекарство на данный момент ввели уже четырем-пяти сотням пациентов, как с легкой, так и с тяжелой формами течения болезни в различных испытаниях, и до сих пор не поступало тревожных сигналов", – сказал ученый. По его словам, на следующей неделе препарат отправят в 30 – 40 больниц Великобритании.

В материале Guardian сообщается также, что REGN-COV2 Трампу дали вместе с новым противовирусным препаратом "Ремдесивир", который помогает некоторым пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать.

Напомним, в пятницу, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У обоих наблюдались легкие симптомы. Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заверил американцев, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус. Однако уже в субботу, 3 октября, у президента Америки поднялась температура и его оперативно доставили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.