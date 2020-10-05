Ураган "Алекс" добрался уже до Италии и привел к жертвам

Люди погибли в Австрии, Франции, Италии, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Ураган "Алекс", обрушившийся 1 октября на Великобританию, усилился и переместился на континентальную Европу. 4 октября он ударил по курортному городу Сан-Ремо в Италии и ряду других населенных пунктов Лигурии на побережье Средиземного моря. Тысячи человек лишились света из-за обрыва линий электропередачи. Власти предупреждают об угрозе наводнений. Погибли минимум пять человек, сообщило агентство ANSA.

Ранее во Франции, в департаменте Приморские Альпы погиб один человек. Минимум восемь человек пропали без вести, в том числе двое пожарных. В горной местности к северу от Ниццы прервалась связь с рядом деревень. Около 30 тысячи домов остались без электричества. По данным французских метеорологов, в регионе за десять часов выпала годовая норма осадков.

В Австрии четырехлетняя девочка погибла под упавшим деревом деревьев.

Быстро развивающаяся область низкого давления была названа Французской национальной метеорологической службой "Алекс". Это первый названный шторм европейского сезона ураганов 2020/21 года (1 сентября 2020 – 31 августа 2021). Скорость ветра в раде мест достигала 180 км/ч.

Напомним, американские штаты Луизиана и Техас сильно пострадали от тропического урагана "Лаура", который называют одним из мощных и разрушительных в истории США. Скорость урагана превысила 240 км/ч, а количество разрушенных домов достигло миллиона.

Ураган "Салли" приблизился к побережью Мексиканского залива, угрожая нескольким южным штатам США, включая Флориду, Миссисипи и Алабаму.