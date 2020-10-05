Война за Нагорный Карабах: осень 2020

Сын премьер-министра Армении записался добровольцем в армию

Сын премьер-министра Армении записался добровольцем в армию

Фото: Ashot AshPash

Ранее Никол Пашинян обратился к военнослужащим, демобилизованным в прошлом году, и призвал их вновь записаться в армию.

Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем для участия в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я только что записался добровольцев в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь оказывать свои услуги Родине", - поделился Ашот.

Ранее Никол Пашинян обратился к военнослужащим, демобилизованным в прошлом году, и призвал их вновь записаться в армию на фоне продолжающихся боев в районе Нагорного Карабаха.

"Мой призыв заключается в том, чтобы наши ребята, демобилизованные в прошлом году из армии, приходили на центральный командный пункт", – сказал он.

Напомним, в субботу, 3 октября, армия Азербайджана сообщила об установлении своего контроля над рядом населенных пунктов в Нагорном Карабахе.