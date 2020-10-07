Нобелевскую премию по химии присудили двум ученым за редактирование генома

Ученые открыли систему, которая широко используется в качестве передового средства внесения изменений в ДНК.

Нобелевскую премию в области химии за 2020 год получили Эммануэль Чарпентер и Дженнифер Дудна за развитие методов редактирования генома.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелеского комитета.

Отмечается, что они открыли систему CRISPR-Cas9, которая в настоящее время широко используется в качестве передового и высокоточного средства внесения изменений в ДНК.

Официальная церемония награждения состоится в день смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме 10 декабря 2020 года. В этом году церемонию проведут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Отметим, 5 октября Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2020 году присудили за исследования вируса гепатита С. В частности, премию получат Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

6 октября были названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года. Ими стали трое ученых, которые сделали два открытия. Оба – касаются черных дыр.