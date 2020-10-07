Тихановская хочет позвать Путина посредником на переговорах с Лукашенко

Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но СветланаТихановская хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах с Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал Тихановской по итогам встречи с канцлеом Ангелой Меркель.

На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении белорусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси – дело белорусов, а не Москвы.

Путин не должен решать судьбу белорусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

На вопрос, за какой помощью Тихановская обратилась к Германии, она ответила, что речь идет о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов.