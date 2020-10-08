Убившего Джорджа Флойда полицейского выпустили из тюрьмы под залог

Американского полицейского Дерека Шовина, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, выпустили из тюрьмы после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Об этом сообщает AP.

Протокол суда Миннесоты подтверждает, что 7 октября был внесен безналичный залог в размере миллиона долларов. Теперь он должен предстать перед судом 8 марта 2021 года. Шовин находился в тюрьме максимального режима с 31 мая.

В июле стало известно, что еще одного полицейского Ту Тао, задержанного за убийство Флойда, освободили под залог в 750 тысяч долларов. А в июне залог внесли за бывших офицеров Томаса Лейна и Джеймса Куэнга. Всем троим вменяли пособничество и подстрекательство к убийству Флойда.

Напомним, Дерека Шовина обвиняли в убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийстве по неосторожности. 25 мая в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать.

В тюрьме в Миннесоте охранять экс-полицейского Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.

В августе адвокаты Дерека Шовина просили суд снять с него обвинения в убийстве, настаивая на том, что смерть афроамериканца наступила не в результате применения силы со стороны полицейского, а от передозировки наркотиков.