Apple просит заблокировать Telegram-каналы, где деанонимизируют белорусских силовиков

Об этом рассказал создатель Telegram Павел Дуров на своем официальном канале.

8 октября Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, опубликовал пост, в котором рассказал о требовании корпорации Apple заблокировать три канала о протестах в Беларуси. Речь идет о каналах @karatelibelarusi, @chatpartizan и @belarusassholes, в которых деанонимизируют (раскрывают личные данные) сотрудников белорусских силовых ведомств.

"Apple требует, чтобы мы закрыли 3 канала, по которым жители Беларуси раскрывают личности своих угнетателей. Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", - написал Дуров.

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Создатель Telegram отметил, что, на его взгляд, в этой ситуации нет черного и белого, и он предпочел бы не трогать эти каналы.

"Но обычно в подобных ситуациях Apple не дает особого выбора для таких приложений, как Telegram. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", - написал Дуров.

Отметим, что не только сторона протестующих собирает и публикует личные данные своих противников. Представители официального Минска и их сторонники также создают Telegram-каналы, где распространяют личную информацию о независимых журналистах, участниках протестов и оппозиционерах.

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