Сербия хочет купить турецкие беспилотники Bayraktar

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Сербия является нейтральной в военном отношении страной, но хочет укрепить свою оборону.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия хочет закупить турецкие беспилотники Bayraktar. Он заявил об этом на встрече с журналистами.

"Мы очень заинтересованы в беспилотных системах, и мы обязательно закупим их в будущем, и достигнем ли мы соглашения с турецкой стороной или нет, мы увидим. В любом случае, это очень хорошие дроны, я должен похвалить турецких производителей", – сказал Вучич.

Он сообщил, что Сербия всегда заинтересована в укреплении и готовности к обороне.

Президент подчеркнул, что Сербия является нейтральной в военном отношении страной, но хочет укрепить свою оборону.

Однако это требует больших инвестиций, отмечает Вучич и добавляет, что видит это как очень разумное и мудрое вложение.

В июне этого года стало известно, что Азербайджан закупил новые военные беспилотники турецкого производства после ратификации парламентом военно-финансового соглашения между Баку и Анкарой о закупке оборонной продукции на сумму почти $30 млн. Кроме того, по сообщениям СМИ, ранее азербайджанская армия получила израильские ударные БПЛА Harop, которые применяла во время войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, а также израильские барражирующие боеприпасы ("летающая бомба") Elbit SkyStriker.

Справка

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета. Его первый полет состоялся в 2014 году. В июне того же года Bayraktar TB2 установил мировой рекорд для тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета. Он находился в небе на высоте 8 км 24,5 часа. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы (до 55 кг).

В 2014 году БПЛА прошел боевое крещение во время операции в турецкой части Курдистана. В 2019 году Bayraktar TB2 были использованы в Ливии против армии Хафтара. Они широко применялись во время турецкой операции "Весенний щит" в провинции Идлиб. В частности, 3 марта 2020 года минобороны Турции заявило, что его беспилотники в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО "Панцирь-С1" российского производства.