Если "Газпром" не заплатит штраф Польше, то его активы могут арестовать, – Bloomberg

Если "Газпром" не заплатит 7,6 миллиарда долларов штрафа польской стороне, то активы российского монополиста могут арестовать.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики считают, что дело, скорее всего, не будет рассматриваться в европейских судах, а польские суды сильно зависят от политики. Обжалование российским монополистом штрафа может занять около пяти лет. На суды, как пишет Bloomberg, могут принять решение об ускорении процедуры, если юристам удастся убедить их в срочности дела.

В качестве примера агентство приводит дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года, которое до сих пор рассматривается в Польше.

Что касается самого штрафа, то, по закону, он должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если "Газпром" не заплатит, активы компании могут арестовать.

При этом назначенный штраф в 10% годовой выручки – максимальная санкция в польском законодательстве. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком большим.

Недавно Государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов из-за проекта газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши. Наложен штраф также и на пятерых партнеров российского монополиста.

Ранее главы правительств стран Вышеградской группы, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, в ходе обсуждения ситуации со строительством газопровода "Северный поток-2" в польском городе Люблин, пришли к соглашению, что проект должен быть остановлен.