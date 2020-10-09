Румыния закрыла авиасообщение с Украиной

9 октября Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение приостановить авиасообщение с рядом стран, которые находятся в "желтой" карантинной зоне, сообщает телеканал Digi24. Украина попала в этот перечень.

Список был утвержден комитетом 5 октября. Всего туда внесли 49 стран, в том числе Израиль, США, Мальдивы и ряд членов Евросоюза. Однако перелеты запретили не во страны все из списка. Так, авиасообщение будет открыто с членами ЕС, Великобританией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Однако даже граждане из стран "желтой" зоны обязаны будут находиться на двухнедельной самоизоляции дома или в заявленном месте.

Напомним, недавно Румыния изменила правила въезда для украинцев. Румыния уже несколько раз продлевала запрет на въезд в страну. Транзит по ее территории разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по разрешенному маршруту. Обязательно нужно иметь при себе документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования.

В начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года, Румыния ввела тотальный карантин. Жителям разрешали выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Людям в возрасте старше 65 лет запрещали покидать свои дома.