Из-за кризиса в круизной отрасли в связи с пандемией США и Великобритания отправили в Турцию для утилизации сразу пять круизных лайнеров, а вскоре туда прибудет еще три корабля. Об этом пишет Daily Mail.

Лайнеры разберут на металлолом, а всю мебель и фурнитуру продадут через аукционах. На судоверфи в турецком городе Алиага проводят последние дни жизни гигантские люксовые лайнеры с бассейнами и полями для игры в гольф.

Один из лайнеров Carnival Fantasy, который принадлежал американскому круизному гиганту Carnival Cruise Line, совершил свой первый рейс в 1990 году, и только в прошлом году был капитально отремонтирован. Его содержание стало невыгодным в условиях пандемии, так как бизнес круизных путешествий полностью остановился.

Глава Carnival Corporation Арнольд Дональд заявил, что в 2020 году из компании уберут 13 судов.

Глава турецкой ассоциации по утилизации судов Камил Онал говорит, что до пандемии судоразделочные верфи страны разбирали только грузовые и контейнерные суда, а сейчас демонтирует и круизные корабли.

Один лайнер разбирают примерно за полгода.

Верфь планирует увеличить объемы демонтированной стали с 700 тыс. тонн в январе до 1,1 млн тонн к концу года.

Напомним, власти Венеции ввели запрет на вхождение круизных лайнеров в исторический центр города.