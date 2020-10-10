Алиев объявил о завершении военной фазы в Карабахе и переходе к политическому урегулированию

По его словам, прочность перемирия будет зависеть от того, сумеет ли армянская сторона смириться с тем, что территории принадлежат Азербайджану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная часть конфликта в Нагорном Карабахе подошла к концу, и что стороны сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. По его словам, Азербайджан готов сделать это "уже завтра".

Об этом он заявил в интервью РБК.

"Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит", – заявил Алиев.

Он добавил, что прочность перемирия будет зависеть от того, сумеет ли армянская сторона смириться с тем, что территории принадлежат Азербайджану.

"Что она (Армения) их больше никогда не увидит, и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем", – сказал Алиев.

Отметим, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Тем не менее, стороны продолжают взаимные обвинения в обстрелах.

Так, азербайджанское национальное агентство по очистке территорий от мин обвинило армянскую сторону в применении фосфорных боеприпасов в отношении гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

Напомним, очередной вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Армянские и азербайджанские военные, а также армия непризнанной НКР ведут бои на нескольких участках фронта, используя БПЛА, артиллерию, тяжелую технику, ракетные комплексы. Жертвами конфликта стали несколько десятков мирных жителей, сведения о погибших военных не точны, однако по предварительным оценкам это сотни бойцов.