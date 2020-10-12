После встречи с Лукашенко двоих оппозиционеров выпустили из СИЗО

Двум белорусским оппозиционерам – директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу, члену инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому – 11 октября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщает TUT.by ссылкой на "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения по поправкам в Конституцию и выложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не такими общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий "созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе".

Напомним, в субботу, 10 октября, Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где провел встречу с находящимися там представителями белорусской оппозиции.