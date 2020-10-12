На парламентских выборах в Литве больше всего голосов получила оппозиционная партия

В воскресенье, 11 октября, состоялся первый тур выборов в Сейм Литовской Республики. По состоянию на 07:45 12 октября подсчитано уже 99% бюллетеней, сообщается на сайте Литовского национального радио и телевидения.

В парламент предварительно проходят следующие 6 партий:



Союз отечества - Литовские христианские демократы - 24,8%;

Союз крестьян и зеленых Литвы - 17,5%;

Партия труда - 9,47%;

Социал-демократическая партия Литвы - 9,26%;

Партия свободы - 9,02%;

Либеральное движение Литовской Республики - 6,78%.

Отметим, что "Партия свободы" впервые выдвинула своих кандидатов на выборах в Сейм.

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Остальные 11 партий, которые участвовали в выборах, не преодолевают барьер в 5%. В том числе вне парламента остается и "Литовская социал-демократическая партия труда", которая в нынешнем созыве Сейма состоит в правящей коалиции с "Союзом крестьян и зеленых Литвы", передает DW.

Явка в первом туре выборов в Сейм составила 47,2%.

В парламенте Литвы 141 депутатов. В первом туре распределяются 70 мандатов по партийным спискам, а во втором туре проходит голосование за кандидатов по одномандатным округам. Второй тур выборов в Сейм запланирован на 25 октября. Депутатов Сейма избирают на 4 года.

Напомним, Литва официально признала Тихановскую главой Беларуси.