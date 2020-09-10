Литва официально признала Тихановскую главой Беларуси

В документе депутаты Сейма называют Александра Лукашенко незаконным руководителем и на считают его действия посту президента нелегитимными.

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой официально признала Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным лидером Беларуси, сообщает Delfi.

В документе депутаты называют Александра Лукашенко незаконным руководителем, призывают международную общественность оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, и фактическую аннексию страны.

За резолюцию выступил 91 член сейма, среди ее авторов – спикер Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, представители почти всех парламентских фракций.

Члены фракции Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию, не участвовали в голосовании, поскольку, по словам лидера партии, европарламентария Вальдемара Томашевского, "мы должны не судить соседей, а поощрять диалог"

Напомним, Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам. Она призвала российских граждан "не верить пропагандистским СМИ и политикам", заверив, что протесты в стране никогда не были нацелены против России.

Ранее Светлана Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Также Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой.

Мужа Светланы Сергея Тихановского обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Он планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО.

Он был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его супруги Светланы и до сих пор находится в тюрьме.