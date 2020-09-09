Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам. Она призвала не верить "лживой российской пропаганде". Видеообращение опубликовано в ее Telegram-канале "Пул Первой".

По ее мнению, российская пропаганда пытается исказить происходящее в Беларуси.

Она призвала "не верить пропагандистским СМИ и политикам", заверив, что протесты в стране никогда не были нацелены против России.

"Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями. При, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны. Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу", – сказала Тихановская.

Она также поблагодарила независимых российских журналистов и блогеров за проявленное внимание к протестам в Беларуси.

Кроме того, Тихановская отметила, что у белорусского народа три простых требования: уход Александра Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений против белорусов.

Ранее Светлана Тихановская призвала ООН отправить в Беларусь мониторинговую миссию. Также Тихановская потребовала освобождения всех задержанных членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой.