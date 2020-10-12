В ходе военных действий погиб 41 гражданский, – прокуратура Азербайджана

Также по данным генпрокуратуры Азербайджана было ранено 205 мирных жителей.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана опубликовала в Twitter статистику преступлений, совершенных Вооруженными Силами Армении против населения Азербайджана за первые две недели военного конфликта в Нагорном Карабахе, с 27 сентября по 11 октября. Из публикации следует, что из-за действий войск Армении погиб 41 мирный житель.

Также в Генпрокуратуре поделились и другими цифрами, касающимися военных предступлений ВС Армении:

205 мирных жителей было ранено;

1165 домов стали непригодными для жилья;

57 многоквартирных жилых зданий стали непригодными для жилья;

146 гражданских объектов пришли в непригодное состояние.

Фото: Twitter Генеральной прокуратуры Азербайджана

Азербайджан до сих пор не приводит официальных цифр касательно потерь среди своих военных, однако в сети регулярно появляется информация о погибших из-за обстрелов и вооруженных столкновений. Например, 7 октября стало известно об уничтожении базы нефтепродуктов Азербайджана, в результате чего, по заявлению главы Минобороны Армении, погибло около 200 человек.

О 15-м дне войны в Нагорном Карабахе можно прочитать здесь.