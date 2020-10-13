В американском Портленде (штат Орегон) накануне празднования Дня Колумба (12 октября 1492 года принято считать официальной датой открытия Америки) протестующие снесли статуи двух президентов США – Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Об этом сообщило издание The Oregonian.

Свою акцию протестующие назвали "Днем гнева коренных народов".

"Мы выступаем за деколонизацию нашего общества, отмену колониальной системы, основанную на расизме и построении общества, основанного на освобождении", – заявили организаторы протеста.

Протестующие прошли маршем в центр города, а когда подошли к памятнику Теодору Рузвельту, один из них объявил в громкоговоритель, что они добрались до места назначения. После этого на памятник были накинуты веревки, и под восторженные возгласы толпы он был опрокинут.

После этого протестующие таким же образом снесли памятник Аврааму Линкольну, находившемуся в нескольких блоках.

Участники протеста также разбили стекла в здании Исторического общество Орегона, стреляли в сторону ресторана и бросали сигнальные ракеты.

Власти города пообещали наказать зачинщиков беспорядков.

"Мэр Портленда и начальник полиции пообещали преследовать и наказать протестующих, которые били окна, бросали сигнальные ракеты в здание Исторического общество Орегона, сбили статуи двух президентов США и стреляли в сторону ресторана в центре города", – пишет издание.

Вместе с тем, отмечается, что идентифицировать виновных будет трудно, так как призывы к таким действиям распространяются в социальных сетях анонимными лицами.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что пока он сидит в своем кресле, местные власти Вашингтона, не смогут демонтировать исторические монументы американским деятелям.