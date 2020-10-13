Россия может прекратить диалог с лидерами ЕС, - Лавров

Глава МИД РФ считает, что лидеры ЕС неуважительно ведут себя по отношению к российским властям, поскольку не хотят сотрудничать в деле об отравлении Навального.

13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на дискуссионной площадке "Валдай" заявил, что Россия готова прекратить общение с лидерами Евросоюза, если те не начнут относиться к их стране с уважением и не начнут сотрудничать в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, передает "Интерфакс".

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается", - сказал Лавров.

Рассуждая об отравлении Навального Лавров подчеркнул, что Германия и ЕС должны выполнить свои международно-правовые обязательства.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - заявил он.

Лавров считает, что лидеры Евросоюза с высокомерием относятся к России в сложившейся ситуации.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию предоставить точную информацию о причинах отравления Навального, в противном случае ЕС может ввести санкции. 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.