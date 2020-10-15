Во Франции вводят комендантский час в ряде регионов из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился ввести комендантский час в Париже и других городах Франции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Le Monde.

Комендантский час вступит в силу в субботу и на четыре недели в Иль-де-Франс и в восьми мегаполисах (Лилль, Лион, Гренобль, Монпелье, Руан, Экс-Марсель, Тулуза и Сент-Этьен) и будет действовать с 21:00 до 06:00. Тем не менее, будет введена система исключений.

Нарушителям правил комендантского часа будет грозить штраф 135 евро.

Кроме того, общественный транспорт будет продолжать курсировать в вечернее и ночное время для тех, кто вынужден ехать во время комендантского часа.

Эммануэль Макрон рекомендовал "два-три дня удаленной работы в неделю" в компаниях, где это возможно.

В соответствующих городах рестораны, бары, магазины и другие театры закрываются в 21:00. Президент пообещал "экономическую поддержку" пострадавшим отраслям.

Франция находится на десятом месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом – в стране выявлено более 840 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли более 33 тыс. человек.

"Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается. Мы находимся в ситуации, которую часто называют второй волной", – отметил французский лидер.

Отметим, 5 октября, в Париже и его пригородах объявили самый высокий уровень опасности из-за эпидемии COVID-19. В городе закрыли бары и рестораны.