Швейцария вслед за ЕС ввела санкции против России за Керченский мост

Санкции запрещают экспорт товаров двойного назначения и ведение финансовых операций без соответствующего разрешения.

Швейцария вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух граждан РФ и четыре российские компании, которые участвовали в строительстве ж/д части Крымского моста. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO).

Отмечается, что речь идет о "модификации" постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь.

В санкционный список Швейцарии с 15 октября включены замдиректора компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин и гендиректор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов. В него также внесены компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Санкции запрещают экспорт товаров двойного назначения, ведение финансовых операций без соответствующего разрешения, а также заключение новых бизнес-контрактов.

Напомним, 28 сентября Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил без обсуждения инициативу расширить санкционный список лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины. 1 октября Евросоюз расширил санкционный список россиян из-за железной дороги на Крымском мосту.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.