В России уже не на что накладывать санкции, заявляют в США

По словам советника по нацбезопасности Белого дома, США наложили санкции на 300 российских организаций и олигархов.

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что США уже наложили на Россию так много санкций, что там не осталось практически ничего, на что могла бы быть направлена санкционная политика.

Об этом пишет Urdupoint.

"Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям", — заявил он.

По словам О'Брайена, США наложили санкции на 300 российских организаций и олигархов, в число которых вошли все энергетические компании.

"Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте, но мы ищем другие пути, чтобы продемонстрировать, что мы недовольны. Это становится сложнее сделать из-за сжимающего характера уже имеющихся санкций", – сказал О'Брайен.

Комментируя введение санкций Евросоюзом в ответ на события в Беларуси, американский чиновник отметил: "Мы это полностью поддерживаем. Я нахожусь в контакте с моими европейскими коллегами…и мы делаем все, что можем, чтобы поддержать их, но ситуация сложная".

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Также США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов.