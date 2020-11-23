В мобильных моргах на улицах Нью-Йорка хранятся около 650 тел с весенней вспышки коронавируса

В управлении главного городского судмедэксперта сообщили, что большинство тел родственники не забрали, поскольку не могут позволить себе процедуру захоронения.

На пирсе 39-й улицы Бруклина в мобильных моргах-морозилках лежат около 650 тел умерших от COVID-19. Они ушли из жизни еще во время весенней вспышки коронавируса, сообщает The Wall Street Journal.

По сведениям управления главного городского судмедэксперта, многие тела принадлежат усопшим, чьи семьи не могут позволить себе оплатить процедуру захоронения. В ведомстве связывались с ближайшими родными покойных, однако те заявляли, что не могут забрать тела по финансовым причинам. А близких около 230 умерших им не удалось идентифицировать: как правило, данные об их родственниках были устаревшими или неверными.

В апреле всех или почти всех усопших планировали похоронить в общей могиле на острове Харт, который расположен в проливе Лонг-Айленд, недалеко от Бронкса. Однако тогда же мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что хоронить их на острове Харт не будут.

Последний раз в Нью-Йорке мобильные морги разворачивали после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Отметим, по состоянию на 23 ноября в США зафиксировано 12 246 909 случаев заражения коронавирусом. Из них летальных случаев 256 782, а выздоровели 4 526 513 человек.

Напомним, в Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей выросли настолько быстро, что их можно было увидеть со спутников. На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум.