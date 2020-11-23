Турция не позволила немецким военным досмотреть грузовое судно в Средиземном море (видео)

Военные считают, что на борту могло быть оружие для Правительства национального согласия в Триполи. Анкара утверждает, что судно перевозило гуманитарную помощь.

Официальная Анкара опротестовала досмотр ее грузового судна в акватории Средиземного моря, который должен был пройти в рамках миссии Евросоюза по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию, передают "РИА-Новости".

Как сообщил в понедельник, 23 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой: "В рамках спорной операции IRINI, проводимой с неясными целями, немецкий военный корабль Hamburg произвел досмотр судна под турецким флагом MV Roseline A, которое перевозило лакокрасочные материалы и гуманитарную помощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату".

"Это вмешательство было предпринято без согласия нашего государства и капитана корабля. Мы протестуем против этой несанкционированной силовой акции", – заявил представитель турецкого МИДа. Чиновник отметил, что досмотр судна был прекращен по настоянию Турции, которая теперь вправе затребовать компенсацию за нанесенный ущерб, не указывая в каком именно размере.

Российский Telegram-канал "Военный обозреватель" опубликовал видео неудачной попытки досмотра турецкого судна:

[ + – ]

По данным миссии IRINI, на борту корабля могло быть оружие для подконтрольного Анкаре Правительства национального согласия в Триполи.

В частности, Хами Аксой говорил о средиземноморской военно-морской миссии Европейского союза под названием "IRINI". Операция была начата 31 марта 2020 года с целью обеспечить соблюдение эмбарго ООН на поставки вооружений для Ливии, на территории которой в настоящее время продолжается военный конфликт. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.

Напомним, в Ливии воюют "Правительство национального согласия" премьер-министра Фаейза Сарраджа, которое контролирует столицу – Триполи, а также запад страны, и "Ливийская национальная армия" под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом Ливии. Военных "ПНС" поддерживают Турция и Катар, а подразделениям "ЛНА" помогают Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

На днях Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил Турции санкциями ЕС, если та "не прекратит провокации" в Восточном Средиземноморье: "От Турции зависит, какие решения будут приняты на саммите ЕС в декабре. Если не поступят позитивные сигналы от Турции, а будут только новые провокации, такие как визит Реджепа Эрдогана на Северный Кипр, тогда у нас, безусловно, будут сложные дебаты".