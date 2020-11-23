В Киеве безопаснее: лидер группы "Стары Ольса" уехал из Беларуси в Украину (фото)

Дмитрий Сосновский был вынужден скрыться на территории Украины, после того как его начали преследовать белорусские правоохранители: "На лестнице решали, как мне дверь выломать".

Известный музыкант из Беларуси, лидер группы "Стары Ольса", которая исполняет средневековую белорусскую музыку, Дмитрий Сосновский уехал из Беларуси в Украину по соображениям безопасности.

Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Facebook.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторович, моя семья, семья, которая спасла, конспиративный дом, гараж, мальчики, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. И еще много добрых людей! Жыве вечна! Мы победим!", – написал в Сосновский в соцсети.

13 ноября музыкант был задержан в городе Клецке, где стоял в цепи памяти Романа Бондаренко, участника протестов в Беларуси, который скончался 12 ноября после того, как был задержан силовиками в Минске.

Через три дня Сосновский получил штраф в 30 базовых величин (810 рублей), пишет издание TUT.BY.

После того, как музыкант вернулся в Минск 18 ноября, ему стало известно, что неизвестные люди ходят по соседям с его фото.

"Я вернулся в Минск, а тут ищут по подъезду, с моим фото, на лестнице неизвестные решали, как мне дверь выломать. Всех обнимаю, я на лыжи", – написал Сосновский в Facebook.

Напомним, 24-летнюю чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую исключили из сборной Беларуси за выступление против Александра Лукашенко.