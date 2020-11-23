С дрона засняли пассажирский лайнер, который до сих пор лежит на боку после взрыва селитры в Бейруте

Часть лайнера – его борт – возвышается над водной гладью, но большая половина судна находится под водой.

В сети появилось видео с египетским пассажирским лайнером "Orient Queen", который лег на дно в порту Бейрута после взрыва складов селитры 4 августа. Видео снято с квадрокоптера.

В ролике показан облет места крушения. Как видно на кадрах, поднять судно не получилось до сих пор, как впрочем и разобрать большинство разрушений, – руины портовых складов, уже не подлежащих восстановлению, лежат нетронутыми. На месте взрыва, в его воронке произошло затопление и образовалась небольшая лагуна.

[ + – ]

По данным трекера судов Marine Traffic, пассажирский лайнер "Orient Queen" длиной 121 метр и водоизмещением 7,4 тысячи тонн, был построен в 1989 году и плавал под флагом Багамских островов. Свое последнее 21-дневное плавание из Саудовской Аравии в Ливан круизное пассажирское судно завершило 27 июня и с тех пор было пришвартовано в Бейруте.

Владелец лайнера Марей Абу Мари на следующий после взрыва день уточнил, что "Orient Queen" была пришвартована в порту неподалеку от эпицентра взрыва, и ударная волна с обломками серьезно повредили корабль, затопив "Королеву" всего за несколько часов.

Несмотря на попытки оперативно залатать течи в корпусе, внутрь начала поступать вода, и судно ушло на дно. Часть лайнера – его борт – возвышается над водной гладью. Однако большая половина судна находится под водой.

Напомним, взрыв, прогремевший в Бейруте в начале августа оказался настолько разрушительным, а его последствия настолько масштабными, что поиски выживших людей под завалами продолжались вплоть до начала сентября.