Убийство журналиста Джамаля Хашогги: в Турции возобновился заочный суд над 20 саудитами (видео)

В числе обвиняемых – два бывших помощника принца Мохаммеда бин Салмана , которые отрицают свою причастность к произошедшему.

В Турции возобновился суд над 20 гражданами Саудовской Аравии, которых обвиняют в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.

Об этом во вторник, 24 ноября сообщило "ВВС", отметив, что обвиняемых саудовских чиновников, которых в настоящее время нет на территории Турции, судят заочно.

Критик наследного принца Мохаммеда бин Салмана был убит группой саудовских агентов в консульстве королевства ОАЭ. Анкара, владеющая записями прослушки консульства, утверждает, что журналиста задушили, а затем расчленили.

Как отмечает издание на суде близкий друг Хашогги, египетский политический диссидент Айман Нур заявил, что Хашогги сообщил ему об угрозах со стороны людей, близких к наследному принцу Дубая. В частности, по словам покойного, начиная с 2016 года ему лично угрожал бывший советник королевского суда ОАЭ Сауд аль-Кахтани.

"Хашогги рассказал о телефонном звонке от Кахтани, когда он жил в Вашингтоне, округ Колумбия. Тот сообщил ему, что знает как зовут его детей и где они живут. Хашогги заплакал, что для него несвойственно, и сказал, что боится", – рассказал Нур.

[ + – ] Фото: "European pressphoto agency"

В числе обвиняемых – два бывших помощника принца, которые отрицают свою причастность к произошедшему. Саудовская Аравия, которая отклонила запрос Турции об их экстрадиции, в прошлом году осудила восемь человек за это убийство. В частности, пятеро исполнителей были приговорены к смертной казни за непосредственное участие в убийстве, а трое других – к тюремному заключению за сокрытие преступления.

При этом, ни один из подозреваемых в Саудовской Аравии не явился в суд, и никто не был выдан Турции для предания правосудию. Государственное обвинение ОАЭ заявило, что участие Сауда аль-Кахтани было расследовано, но никаких обвинений чиновнику предъявлено не было.

Решение Суда в ОАЭ было отклонено как "противоположность правосудию" специальным докладчиком ООН Аньес Калламар. В ООН пришли к выводу, что Хашогги был "жертвой преднамеренной политической казни", за которую несет ответственность непосредственно саудовское государство.

Как отмечает издание, новый судебный процесс – это шанс обнародовать все имеющиеся факты и новые доказательства того, так как турецкая разведка прослушивала консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где произошло убийство, и Турция обладает жизненно важной аудиозаписью последних минут журналиста перед тем, как он был схвачен и убит.

В материале "ВВС" указывается еще одна сторона дела: "У ситуации есть и есть и политическая подоплека, поскольку Турция и Саудовская Аравия – региональные соперники".

[ + – ] Джамаль Хашогги входит в консульство Саудовской Аравии. Видео: TRT World

Справка: 59-летний журналист Джамаля Хашогги критиковал саудовские власти, из-за чего стал диссидентом, однако добровольно покинул США в 2017 году. В последний раз его видели входящим в консульство Саудовской Аравии 2 октября 2018 года, куда он пришел чтобы получить документы, необходимые для женитьбы. Хашогги так и не вышел из здания диппредставительства ОАЭ.