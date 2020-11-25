Дело MH17: суд Гааги отказался расследовать альтернативные версии авиатрагедииМН

Суд частично удовлетворил ходатайство о допросе граждан РФ.

Окружной суд Гааги отклонил просьбу адвокатов одного из подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" рейса MH17 Олега Пулатова расследовать альтернативные версии крушения самолета.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, судьи на слушаниях по делу четырех подозреваемых по сбитию самолета рейса MH17 отклонили ходатайство адвокатов стороны защиты, которые просили предоставить больше времени для расследования альтернативных версий катастрофы самолета на Донбассе в 2014 году.

Напомним, что официальная версия расследования основывается на том, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из зенитно-ракетной установки "Бук", принадлежавшей российской армии, которая через российско-украинскую границу попала на территорию оккупированного Донбасса.

Кроме того, 25 ноября суд Гааги частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе граждан РФ, сообщает ТАСС.

В частности, допросить должны военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК "Бук".

Также суд разрешил допросить обвиняемого по делу МН17 Сергея Дубинского и самого Пулатова.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс сообщил, что рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года.

Ранее основной акцент защита сделала на версии о том, что МН17 якобы был сбит украинским истребителем. В поддержку своей позиции защита продемонстрировала ряд видеосюжетов, в которых утверждалось, что находившиеся вблизи места катастрофы свидетели видели в небе два истребителя. По словам адвоката Сабине тен Дуссхате, об истребителях якобы заявили 27 свидетелей.

"Вы не можете отложить это в сторону, и второе: данные радаров – они не полные. Будет нонсенсом говорить, что в том районе не было украинских военных самолетов. Есть показания свидетелей, что летчики поднимали в воздух военные самолеты. Нужно расследовать планы полетов. Выглядит так, что самолеты были в воздухе 17 июля", – сказала она.

Пулатова защищает международная группа адвокатов. В нее входят два адвоката из Нидерландов — Будевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхате из адвокатской коллегии Sjöcrona Van Stigt Advocaten Роттердама, и Елена Кутьина из московской коллегии адвокатов "Ковлер и партнеры".

Напомним, обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году россиянин Олег Пулатов впервые дал показания в суде.

Ранее Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing MH17 в Украине из-за якобы намерений Гааги "вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".