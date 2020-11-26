Польша и Венгрия пригрозили Евросоюзу распадом, и подписали договор о взаимовыручке в борьбе с ЕС

Премьер Венгрии отметил, что между двумя странами возник ситуативный союз против остального Евросоюза, и вето они снимать не собираются.

Премьер-министры Польши и Венгрии – Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан – заявили, что не прекратят блокировать бюджет Евросоюза, пока его принятие связано с утверждением механизма защиты верховенства права.

Как передает польское радио "RMF24", в четверг, 26 ноября после встречи с главой венгерского правительства Виктором Орбаном в Будапеште, Моравецкий заявил, что положение ЕС о верховенстве права "опасно для единства Европы и грозит распадом всего Евросоюза", а сам механизм этого положения – заполитизирован.

"Мы без колебаний воспользуемся нашим вето на благо всего Союза", – отметил премьер Польши.

Премьер Венгрии Орбан, в свою очередь заявил, что между двумя странами возник ситуативный союз против остального Евросоюза. В частности, Орбан сообщил, что подписал с Моравецким совместное заявление: "Мы объединим наши интересы и аргументы в этом обсуждении, и Венгрия не принимает никаких предложений, которые были бы неприемлемы для Польши. Мы будем биться вместе".

В декларации сообщается, что общая цель обоих правительств – предотвратить создание механизма, который ослабил бы верховенство закона в Евросоюзе, превратив его в политический инструмент.

Премьер-министры в совместном заявлении подтвердили свою позицию по бюджету Европейского Союза на следующие семь лет. "Наша позиция не изменилась с начала переговоров по представленным в 2018 году предложениям по бюджету", – говорится в документе.

Премьер-министр Матеуш Моравецки на конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что долгосрочный бюджет ЕС, принятый на длительной сессии Европейского Совета в июле, был успехом для всего Сообщества.

"Это было в июле. Однако сегодня мы сталкиваемся с новой проблемой, с совершенно новым механизмом, который в силу своего произвола, политического применения и политически мотивированных решений может и неизбежно приведет к фрагментации Европейского Союза и, возможно, даже к распаду Союза – этот механизм представляет собой произвольно истолкованное постановление о так называемом верховенстве права", – пояснил премьер

Моравецки указал, что "вторичное право не должно обходить первичный закон". По его словам, "это все равно, что возвести постановление ЕС поверх польской конституции".

Напомним, Польша и Венгрия саботируют пересмотр Бюджета Евросоюза в связи с созданием фонда поддержки экономики в связи с пандемией Covid-19, так называемого "антикороновирусного бюджета ЕС". В фонд собираются направить 750 миллиардов евро из бюджетов стран-участников, однако государства-члены Евросоюза должны принять его единогласно.