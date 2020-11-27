Признание Карабаха: Азербайджан выпустил встречную резолюцию, осуждая Францию

По словам спикера парламента Сахибы Ґафаровой, в Сенате Франции была организована "грязная политическая кампания против Азербайджана".

Азербайджанские законодатели в четверг, 26 ноября призвали исключить Францию из состава Минской группы ОБСЕ, которая осуществляет посреднические усилия в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает "Радио Свобода", так в Баку отреагировали на недавнюю резолюцию Сената Франции о признании Нагорного Карабаха.

В частности, председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что "в ходе переговоров Франция никогда не называла Армению агрессором". И по словам Гафаровой, принятая накануне сенатом Франции резолюция "ставит под сомнение французское сопредседательство в ОБСЕ".

"В результате усилий Азербайджана сегодня сформирована новая реальность. Франция должна смириться с ситуацией и выступить на стороне правды", – заключила Гафарова.

Политик отметила, что когда азербайджанская армия вошла 25 ноября в Кельбаджарский район, который находился под армянской оккупацией с 1993 года, Баку тем самым реализовало документ Совета безопасности ООН – резолюцию №822, о принадлежности Карабаха Азербайджану, которая была принята более 27 лет назад.

По мнению помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, резолюция французского Сената о признании Нагорно-Карабахской республики нарушает нормы международного права, Устав ООН и резолюции Совбеза организации, и вызывает вопросы о намерениях и объективности страны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

По его словам, Баку расценивает принятие резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции", а сам документ политик называл "клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций".

Напомним, в среду вечером, 25 ноября верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию, в которой признала независимость Нагорно-Карабахской Республики. Документ был представлена в Сенате, как "сильный политический акт", направленный на демонстрацию солидарности французов с Арменией и осуждение действий Азербайджана.