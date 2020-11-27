AstraZeneca проведет дополнительное исследование эффективности своей вакцины

Предыдущее исследование проводилось с ошибками, которые могли завысить эффективность препарата.

Компания AstraZeneca проведет дополнительное испытание своей вакцины. Необходимость в нем возникла после того, как выяснилось, что часть результатов предыдущих тестов была получена при наличии "технической ошибки". Об этом сообщило Bloomberg.

Ранее сообщалось, что вакцина-кандидат, разработанная британской AstraZeneca и учеными Оксфордского университета, показала в среднем эффективность в 70%. При этом в большинстве случаев, когда испытуемым вводились две полные дозы вакцины, эффективность была 62%. Но часть испытуемых при первом введении вакцины получила только половину дозы, и в этой группе эффективность оказалась 90%.

Компания воодушевилась этим результатом, но потом была вынуждена признать, что пациенты получили уменьшенную дозу из-за "производственной ошибки", поэтому и выборка таких пациентов оказалась смещенной, в частности, в ней не было людей старше 55 лет. Поэтому эффективность вакцины при пониженной дозировке будет проверена дополнительно.

Считается, что из-за дополнительной проверки сроки утверждения и внедрения вакцины в Великобритании и Европе не должны измениться. Хелен Флетчер, профессор иммунологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пояснила, что новое испытание не откладывает получение "зеленого света" на использование вакцины, поскольку доказанная эффективность более высоких доз этой вакцины соответствует уровню, установленному Всемирной организацией здравоохранения.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок попросил национальный медицинский регулирующий орган не дожидаться решения ЕС и одобрить поставку вакцины AstraZeneca, чтобы ускорить ее внедрение. До конца 2020 года, пока длится процесс выхода Великобритании из ЕС, вакцины на ее территории должны быть разрешены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но Хэнкок заявил, что он применил специальное правило, позволяющее регулирующему органу Великобритании разрешать временную поставку вакцины, если данные по ее безопасности и эффективности достаточно надежны.

После появления сообщений о необходимости дополнительных испытаний, акции Astra упали на 8%.

Напомним, американская компания Pfizer и их немецкие коллеги из BioNTec заявили, что результаты тестирования показывают 95% эффективность их вакцины. Директор BioNTech уверен, что благодаря препарату темпы передачи коронавируса от человека к человеку могут сократиться на 50%.

До этого компания Moderna завила, что ее вакцина показала 94,5% эффективности против COVID-19.