Франция не признает независимость Карабаха, несмотря на резолюцию Сената

Непризнание самопровозглашенной республики Нагорный Карабах – это официальная позиция французского правительства.

Правительство Франции не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах даже после того, как Сенат страны принял резолюцию, призывающую власти признать независимость Карабаха.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Франции.

В заявлении говорится, что непризнание самопровозглашенной республики – это официальная позиция французского правительства.

"Наша ответственность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в выработке путем переговоров решения по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, в частности по вопросу будущего статуса Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке, – говорится в заявлении.

В МИД Франции отметили, что страна намерена добиваться прочного урегулирования конфликта с учетом требований безопасности и достоинства народов региона.

"Франция будет и впредь прилагать все усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Она продолжит работу в соответствующих рамках сопредседательства Минской группы, чтобы достичь результатов по всем параметрам, которые предстоит согласовать вслед за заключением 9 ноября соглашения о прекращении огня, в частности в отношении вывода иностранных наемников, переброшенных в ходе конфликта, и защиты исторического и культурного наследия региона", – отмечается в документе.

Напомним, в среду вечером, 25 ноября верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию, в которой признала независимость Нагорно-Карабахской Республики. Документ был представлена в Сенате, как "сильный политический акт", направленный на демонстрацию солидарности французов с Арменией и осуждение действий Азербайджана.

Баку расценил принятие этой резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции", а сам документ назвал "клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций".