70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны, – глава ВОЗ

Пандемия коронавируса распространяется на планете неравномерно. По данным ВОЗ, наибольшее количество заболевших сейчас в США, Индии, Бразилии и России.

Пандемия коронавируса распространяется на планете неравномерно.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

"COVID-19 – неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны", – отметил он.

По мнению Гебрейесуса, организация должна продолжать помогать странам предоставлять им системы тестирования и диагностическое оборудование. По его словам, тестирование станет важным инструментом контроля пандемии.

По данным ВОЗ, наибольшее количество заболевших в настоящее время в США, Индии, Бразилии и России.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что по их версии первичных заражений коронавирусом, вероятно, было несколько.

Специальный представитель ВОЗ по коронавирусу Давид Набарро считает, что в начале 2021 года может начаться третья волна COVID-19 в Европе.