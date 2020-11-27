70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны, – глава ВОЗ
Пандемия коронавируса распространяется на планете неравномерно. По данным ВОЗ, наибольшее количество заболевших сейчас в США, Индии, Бразилии и России.
Пандемия коронавируса распространяется на планете неравномерно.
Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
"COVID-19 – неравномерная пандемия. Затронуты все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны", – отметил он.
По мнению Гебрейесуса, организация должна продолжать помогать странам предоставлять им системы тестирования и диагностическое оборудование. По его словам, тестирование станет важным инструментом контроля пандемии.
По данным ВОЗ, наибольшее количество заболевших в настоящее время в США, Индии, Бразилии и России.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что по их версии первичных заражений коронавирусом, вероятно, было несколько.
Специальный представитель ВОЗ по коронавирусу Давид Набарро считает, что в начале 2021 года может начаться третья волна COVID-19 в Европе.