Более 1300 британцев ошибочно получили положительный тест на COVID-19
Ошибка не первая: в прошлый раз 16 тысяч положительных тестов просто "потеряли".
В Великобритании более 1 300 человек ошибочно получили положительный результат на тест коронавирус. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что тесты были сделаны с 19 по 23 ноября. Причиной инцидента назвали "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Однако обстоятельства до сих пор изучаются.
Пострадавших попросили повторно пройти тест и продолжить самоизоляцию в случае появления симптомов болезни.
Систему тестирования Департамента здравоохранения Британии критиковали ранее. В начале 2020 года во время ее запуска произошла серия громких сбоев. В сентябре почти 16 тысяч "положительных" тестов были утеряны на несколько дней, что привело к задержке в отслеживании контактов.
Правительство обвинило "устаревшую" файловую систему, прерывавшую записи после 65 тысяч лент с данными.
Отметим, ранее британская клиника Mayo Clinic, одна из самых авторитетных в доказательной медицине, подтвердила важность ношения масок.
Ранее глава Казначейства Великобритании Риши Сунак заявил, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений в стране начался самый крупный спад экономики за последние три сотни лет. В текущем году национальная экономика может сократиться на 11,3%.