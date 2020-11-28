ЧП со студентами в Польше: между двумя украинцами произошла драка

В ходе расследования полиция задержала еще одного гражданина Украины, который вместе с пострадавшими снимал квартиру.

Состояние здоровья двух граждан Украины,19- и 21-летнего студентов, которые 27 ноября пострадали от ножевых ранений в польском Жешуве, удовлетворительное. Оба они находятся в больнице.

Об этом сообщили в Генеральном консульстве Украины в Люблине изданию ZN.UA.

По словам дипломатов, между двумя украинцами произошла драка.

По информации польской полиции, инцидент произошел около 4 ночи (по киевскому времени) 27 ноября в одной из квартир в Жешуве, которую арендовали студенты. Один из студентов был обнаружен без сознания в квартире, а другого с множественными ножевыми ранениями нашли перед домом.

В ходе расследования полиция объявила в розыск еще одного гражданина Украины, который вместе с пострадавшими снимал квартиру, а сегодня пришел в полицейский участок и был задержан.

Врачи пока еще не позволяют проводить следственные действия с пострадавшими. Дело ведет Генеральное консульство Украины в Люблине.

Напомним, в Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками.