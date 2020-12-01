"Переименовать и передать армянам", – Алиев "распорядился" французским Марселем

Президент Азербайджана прокомментировал принятие верхней палатой парламента Франции резолюции о независимости Нагорного Карабаха.

Франция может переименовать и передать Марсель армянам, если она настолько им симпатизирует, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, передает "Азертадж".

"Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство", – сообщил Алиев.

Сейчас французские политики, по его мнению, пытаются дестабилизировать начавшийся процесс урегулирования.

"Еще раз хочу сказать, термин "нагорно-карабахский конфликт" остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин", – заявил президент Азербайджана.

Напомним, в среду вечером, 25 ноября верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию, в которой признала независимость Нагорно-Карабахской Республики. Документ был представлена в Сенате, как "сильный политический акт", направленный на демонстрацию солидарности французов с Арменией и осуждение действий Азербайджана.

Баку расценил принятие этой резолюции "как очень постыдный шаг для политики и парламентаризма Франции", а сам документ назвал "клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций".

Правительство Франции не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах даже после того, как Сенат страны принял резолюцию, призывающую власти признать независимость Карабаха.