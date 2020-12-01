Пили пиво из протеза мертвого афганского боевика: в Австралии обсуждают "этику" своих военных

Командование армии само вскрыло преступления спецназовцев и старается разобраться в их причинах.

Солдаты австралийского спецназа пили пиво из протеза ноги мертвого боевика Талибана в несанкционированном баре The Fat Ladyʼs Arms, который был открыт в Афганистане на базе спецназа. Они также танцевали с этим протезом.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные изданием Guardian Australia.

Издание утверждает, что эти военнослужащие сейчас проходят службу, и им угрожает увольнением после сообщений о военных преступлениях в Афганистане

Некоторые солдаты говорят, что к подобной практике офицеры относились терпимо, а некоторые из них даже участвовали в этих "забавах". И это несмотря на то, что протез убитого считается военным трофеем, предметом, который австралийским солдатам запрещено забирать с поля боя, не говоря уже о том, чтобы оставить его себе.

Считается, что этот протез принадлежал предполагаемому боевику Талибана, убитому во время атаки австралийского спецназа в апреле 2009 года. Его хранили в баре, где посетители иногда использовали его для питья.

Позже он был установлен на деревянной доске под названием Das Boot, рядом с Железным крестом – военным орденом нацистской Германии.

Согласно Уголовному кодексу Содружества, захват собственности без согласия владельца может быть классифицирован как военное преступление, которое влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком на 20 лет.

Нынешние разоблачения продолжают волну, начавшуюся с публикации так называемого отчета Бреретона.

Помощник Генерального инспектора армии Австралии и судья Пол Бреретон четыре года готовил отчет о военных преступлениях своих солдат в Афганистане. Он выяснил, что за девять лет австралийские военные казнили несколько десятков мирных жителей. Это было частью обряда "крещения кровью". Через несколько недель после публикации отчета в Австралии зафиксировали серию самоубийств среди отставных и действующих военных. Власти страны пытаются выяснить, связаны ли эти события напрямую.

В отчете сделан вывод, что с 2007 по 2016 годы австралийские солдаты убили в Афганистане как минимум 39 мирных жителей и пленников. Еще два человека подверглись жестокому обращению.

"В общей сложности 25 действующих или бывших военнослужащих австралийской армии были руководителями, либо исполнителями преступлений", – говорится в документе.

Власти убеждены, что ни одно из зарегистрированных преступлений нельзя отнести к спорным случаям, когда решения об убийстве принимаются под давлением обстоятельств и в разгар вооруженного столкновения. В подавляющем большинстве случаев люди были убиты не в бою. Солдаты расстреливали убегавших от них людей, при этом старшие по званию заставляли новобранцев убивать задержанных, чтобы пройти "крещение кровью".

В отчете приводятся показания 420 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Отчет занимает почти 500 страниц, но большая его часть засекречена.

Повод для проведения этого расследования появился в 2015 году, когда социолог Саманта Кромпвец брала интервью у ветеранов, чтобы детальнее изучить отношения в спецназе. В процессе сбора информации она и узнала об обряде "крещения кровью". Кромпвец доложила об этом командованию армии, тогда и началось расследование Бреретона.

Нынешний командующий армией Австралии, генерал Ангус Кэмпбелл, "искренне и безоговорочно" принес извинения и соболезнования народу Афганистана, представляя доклад о военных преступлениях.

После того, как отчет был опубликован, в Австралии зафиксировали рост числа самоубийств среди действующих и отставных военных. За три недели покончили с собой девять человек в возрасте от 20 до 50 лет — восемь мужчин и одна женщина — такое количество самоубийств беспрецедентно в истории австралийской армии.

Пока нет доказательств, что покончившие с собой причастны к преступлениям в Афганистане, но специалисты не исключают, что расследование могло спровоцировать самоубийства.

На днях официальные СМИ Китая опубликовали коллаж со слоганом "Не бойтесь, мы идем принести вам мир". На нем изображен австралийский солдат с ножом, приставленным к горлу афганского ребенка, а рядом стоит маленький ягненок.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал публикации "совершенно возмутительными" и "отвратительными" и призвал Китай извиниться.

Напомним, пятый президент республики Косово Хашим Тачи покидает свой пост после подтверждения официальных обвинений против него в военных преступлениях.

Бывшему президенту Судана предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившемся в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году.