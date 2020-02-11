Экс-президента Судана будут судить в Гааге за геноцид и военные преступления

Омара аль-Башира передадут Международному уголовному суду

Власти Судана передадут бывшего президента страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает ВВС.

Бывшему президенту Судана предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившемся в регионе Дарфур на западе Судана в 2003 году.

Тогда возник межэтнический конфликт, который вылился в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими отрядами "Джанджавид" и повстанческими группами из местного населения.

В 2004 году ООН впервые предупредила о реальной опасности геноцида в Дарфуре, также удаленность региона значительно препятствовала доставке гуманитарной помощи в регион.

Омар аль-Башир был свергнут с поста президента лишь в апреле 2019 года. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году и управлял Суданом с позиции тирании.

Перед Международным уголовным судом аль-Башир предстанет за убийства во время Дарфурского конфликта. По данным ООН, около 300 тыс. человек были убиты и 2,5 млн человек были вынуждены бежать из региона.

Прокуроры в Судане также обвинили экс-президента в убийстве людей во время митингов, которые привели к его свержению.

Стоит подчеркнуть, что в декабре 2019 года аль-Башир в Судане был приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию.

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