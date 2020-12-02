Разведка Израиля: Тегеран может нанести "удар возмездия" уже в декабре

Массовая атака иранскими ракетами, теоретически, способна преодолеть израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол".

Иран готовится к нанесению ракетного удара по территории Израиля. Об этом со ссылкой на источники в военной разведке сообщило издание Haaretz. Удар может состояться "до конца месяца", то есть в декабре.

Ранее различные СМИ сообщали, что на территории Ирана наблюдается развертывание ракетных баллистических комплексов, целью которых, скорее всего, станет территория Израиля. По оценкам, основанным на данных спутниковых наблюдений, подготовлены около 20 ракет средней и большой дальности.

Массовая атака иранскими ракетами, теоретически, способна преодолеть израильскую систему противоракетной обороны (ПРО), хотя израильтяне утверждают, что их "Железный купол" способен перехватить иранские ракеты. Однако на практике эта ПРО пока не имела дело с подобной атакой.

Этот акт может стать ответом Ирана на убийство Мохсена Фахризаде, ученого работавшего в области ядерного вооружения. Тегеран считает, что за убийством стоит Израиль.

29 ноября иранская газета, которой руководит советник верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи, предложила руководству страны нанести удары по израильскому порту Хайфа в качестве "акта возмездия".

После этих угроз Государственный департамент США поддержал право Израиля на самооборону.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц дважды за последние две недели разговаривал с Кристофером Миллером, исполняющим обязанности главы Пентагона. Они обсуждали Иран, Сирию и сотрудничество в сфере обороны.

29 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Саудовской Аравии с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. По словам израильских официальных лиц, одним из основных обсуждаемых вопросов был Иран. На встрече также присутствовал глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео посетил Израиль и несколько стран Персидского залива, чтобы обсудить иранский вопрос. Представители Госдепартамента, сопровождавшие Помпео, заявили журналистам, что властями США "рассматриваются все варианты решения иранского вопроса".