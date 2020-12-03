Крупнейшее негосударственное белорусское издание TUT.BY лишили статуса СМИ

В Министерстве информации Беларуси считают, что журналистские расследования вредят государственным интересам.

Экономический суд Минска лишил белорусский портал TUT.BY статуса СМИ, сообщает издание.

Министерство информационной политики Беларуси подало иск в суд, считая, что "недостоверная информация" в материалах портала, за которые вынесены предупреждения, наносит вред государственным интересам.

В министерстве считают, что журналисты в своем материале завысили суммы выплат работникам Комитета госконтроля (КГБ), а следовательно дезинформировали читателей о порядке распределения и расходования бюджетных средств. Также, по словам обвинения, публикация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях.

Адвокат компании Сергей Зикрацкий заявил, что "лишение tut.by статуса сетевого ресурса повлечет за собой ущемление интересов национальных игроков на рынке СМИ и будет способствовать приходу на этот рынок иностранных игроков, а также анонимных телеграм-каналов".

Напомним, начиная с 7 августа этого года TUT.BY получил от Мининформации четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после публикации четырех материалов. 1 октября по приказу министра информации Игоря Луцкого действие статуса СМИ для Tut.by приостановили на 3 месяца — до 30 декабря 2020 года.