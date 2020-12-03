Своим примером. Три экс-президента США захотели публично сделать прививки от коронавируса

CNN отмечает, что инициатива бывших президентов наверняка приведет в ярость действующего президента Дональда Трампа.

Экс-президенты США демократы Барак Обама и Билл Клинтон и республиканец Джордж Буш намерены публично сделать прививки от коронавирусной инфекции, чтобы показать, что они доверяют специалистам и тем самым вдохновить на вакцинацию других американцев. Об этом сообщил телеканал CNN со ссалкой на заявления самих этих политиков.

Сделать прививки они смогут после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешит применение вакцины в экстренных случаях.

21 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в FDA запрос на разрешение такого использования в США их вакцины от коронавируса. Экстренное использование предполагает начало применения препарата до завершения всех проверок его воздействия на организм. Великобритания стала первой западной страной, которая выдала такое разрешение на использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

CNN отмечает, что инициатива бывших президентов наверняка приведет в ярость действующего президента Дональда Трампа. Он претендует на львиную долю заслуг в быстрой разработке нескольких вакцин, "несмотря на то, что он пренебрег другими аспектами катастрофы в области общественного здравоохранения, в результате которой погибло более четверти миллиона американцев".

Трамп в последнее время практически ничего не говорит о пандемии, а только о подсчете голосов на выборах. Но Белый дом и высокопоставленные чиновники системы здравоохранения США выступают с самыми пугающими предупреждениями. "Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут тяжелыми временами. Я считаю, что они будут самыми трудными в истории общественного здравоохранения этой страны", – сказал директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

Целевая группа Белого дома по коронавирусу выступила с тревожным предупреждением: "Риск COVID-19 для всех американцев находится на историческом пике".

CNN считает, что такие предупреждения имели бы гораздо больший резонанс, если бы они исходили из уст самого влиятельного человека в стране, который "только что продемонстрировал свое замечательное влияние на своих сторонников, набрав на выборах более 70 миллионов голосов".

Телекомпания добавляет, что такое послание потребовало бы от президента признания того, что его последовательная политика преуменьшения опасности пандемии, насмешек над использованием масок и социальным дистанцированием, а также объявления кризиса оконченным были ошибками, которые стоили жизней".

Напомним, что CNN и Трамп стали непримиримыми критиками друг друга еще в ходе предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Остаются ими они и сейчас.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19 в конце I-го — начале II-го квартала 2021 года.