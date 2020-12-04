Вакцина от коронавируса Moderna дает иммунитет минимум на три месяца

Вакцину компании Moderna вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет человека как минимум на три месяца.

Об этом сообщает France 24.

Отмечается, что ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител отчасти сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с перерывом в 28 дней.

Отметим, 30 ноября американская компания Moderna опубликовала на своем сайте обновленную информацию касательно эффективности их вакцины. Судя по заявлению, эффективность их вакцины против тяжелого течения COVID составляет 100%.

Пресс-служба Министерства транспорта США сообщила, что они завершили все необходимые меры регулирования для "немедленных массовых поставок" вакцины от COVID-19 по суше и воздуху. В ведомстве сообщили, что они координируют свои действия с частными компаниями, которые будут заниматься доставкой доз препарата от производственных предприятий в центры распределения и пункты вакцинации.