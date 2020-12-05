Во Франции возобновились протесты и погромы: около 50 тыс. участников и десятки арестованных

Протесты профсоюзов перестали быть мирными, после того как к ним присоединились несколько сотен анархистов.

Акции протеста, организованные профсоюзами 5 декабря в разных городах Франции, в Париже быстро переросли в погромы и беспорядки. По данным полиции, их зачинщиками стали около 500 анархистов из организации "Черный блок", примкнувших к манифестантам. Они разграбили офис банка, разбивали витрины магазинов, поджигали машины и уличную мебель. Полиция в ответ применяла дубинки, слезоточивый газ и задерживала наиболее буйных.

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Агентство ТАСС со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена сообщило, что в Париже при наведении порядка пострадали восемь полицейских, были задержаны 64 человека.

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Всего во Франции прошли около 90 манифестаций, в которых приняли участие не менее 52 тыс. человек (из них в Париже – 5 тыс.). Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Протестовали против законопроекта "О глобальной безопасности". 30 ноября правительство Франции заявило, что решило "полностью переписать" часть спорного законопроекта, который вызвал общенациональные протесты, прокатившиеся по стране 28 ноября.

Ранее Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", предусматривающий тюремный срок в 1 год и штраф в 45 тыс. евро за распространение идентифицирующих полицейских изображений "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Иными словами, статья запрещает распространять личные данные, которые могут привести к актам насилия или травле полицейских и членов их семей. Протестующие считают, что ограничения — это начало зарождающейся диктатуры.