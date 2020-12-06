В Минске силовики с собаками гоняют протестующих по дворам (видео)

В столице Беларуси снова начался разгон воскресного марша и задержание участников.

В воскресенье, 6 декабря, в Минске начались разгоны протестующих и задержания активистов. Об этом сообщает Onliner.

В выходной день в столице Беларуси снова проходят традиционные марши, во время которых жители Минска собираются во дворах. В некоторых частях города активисты собрали достаточно крупные марши, которые проходили в микрорайоне Лебяжий, Уручье и микрорайоне Сокол.

[ + – ]

Около 13:00 силовики разогнали собравшихся митингующих в Лебяжьем и жилом комплексе "Маяк Минска". Несколько автобусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, там формировалась колонна жителей Брилевичей. Протестующие разбежались по дворам, но некоторых все же задержали.

[ + – ]

Разгоны и задержания митингующих прошли в Слепянке. По словам очевидцев, там задержаны не менее 10 человек.

Кроме этого, поступают сообщения, что сегодня силовики вышли на разгоны со служебными собаками. Такие были замечены в Малиновке, Уручье и других местах.

Отметим, 6 ноября Европейский союз официально ввел персональные санкции против Александра Лукашенко. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Лукашенко осталось недолго быть при власти.