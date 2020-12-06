В честь евродепутата, участвовавшего в гей-оргии, установили мемориальную доску

Венгерские оппозиционеры нашли ту самую трубу, по которой Йожеф Саер пытался сбежать от полиции. В Венгрии он славится как противник однополых браков.

В Брюсселе венгерские активисты установили мемориальную таблицу на водосточной трубе, по которой депутат Европарламента Йожеф Саер пытался сбежать от полиции. Об этом сообщает telex.hu.

С табличкой тут же принялись фотографироваться проходящие мимо жители Брюсселя. Текст на ней гласит: "Политическая карьера Йожефа Саера, евродепутата от Фидес и ЕНП, закончилась здесь, когда он пытался скрыться от полиции с помощью этой трубы после того, как его поймали на незаконной оргии с использованием экстази во время пандемии COVID-19 27 ноября 2020". Авторы таблички — молодые оппозиционно настроенные венгры. Им захотелось непременно найти ту самую трубу и увековечить произошедшее на ней.

Напомним, в конце ноября полиция прервала гомосексуальную оргию в одном из баров в центре Брюсселя. В гей-оргии участвовали 25 человек, в том числе депутат Европарламента и несколько дипломатов. Участники вечеринки принимали наркотики. Позже депутат Европарламента Йожеф Саер, представляющий партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес", признался, что он посетил эту гей-оргию. Он заявил о своей отставке с должности депутата Европарламента. При этом Саер неоднократно выступал против однополых браков.

Организатор секс-вечеринки Давид Манжели позже заявил, что в его мероприятиях принимают участие политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании, но самыми частыми гостями являются поляки и венгры. Манжели утверждал, что он организовывал сексуальные мероприятия для геев в течение двух лет, часто с более чем сотней участников.