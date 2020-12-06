Обезглавившего французского учителя террориста с почестями похоронили в Чечне

Местные власти приняли особые меры безопасности — пускали в село только его жителей и выставили 65 полицейских в округе.

Абдуллаха Анзорова, отрезавшего голову французскому учителю за показ карикатур Шарли Эбдо, с почестями похоронили в родной Чечне. Видео похорон опубликовал Телеграм-канал База. На прощании с террористом присутствовали около 200 человек.

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Напомним, учитель из Парижа Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин. Ему отрезал голову 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, проживавший во Франции с 2008 года. Нападавший был застрелен полицией во время задержания. Причиной агрессии чеченца стала демонстрация учителем карикатур на пророка Мухаммеда из Шарли Эбдо. Преступление вызвало широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Всего полиция задержала 16 человек. После этого инцидента, правительство Франции планирует выслать из страны более 200 иностранцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обезглавливание учителя во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда, осудил убийство, но добавил, что педагог спровоцировал молодого чеченца, совершившего преступление.

Он отметил, что убийцей является Абдуллах Анзоров, "18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов". "Эта трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям. Такие действия не иначе как провокационными не назовешь", – написал Кадыров.