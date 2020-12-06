Индонезия начинает вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinovac

Китайская компания Sinovac Biotech еще в апреле заявляла об успехах своей вакцины.

Индонезия получила первую партию китайской вакцины Sinovac от Sars-CoV-2 в воскресенье, 6 декабря. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает Reuters.

Страна получила 1,2 млн доз вакцины, которую тестирует еще с августа. Население Индонезии составляет 267,7 миллиона человек. В начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.

Поздние испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности ожидаются в Бразилии к середине декабря. Также ожидается, что в этом месяце Индонезия получит сырье для производства 15 миллионов доз и материалов для 30 миллионов доз в следующем месяце, сказал президент.

Президент заявил, что вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны, но работы по ее распространению уже ведутся.

Турция заявила, что планирует закупить 20 млн доз Sinovac Biotech, еще в ноябре. "В декабре мы сможем закупить не менее 10 млн доз китайской вакцины. Мы хотим увеличить это число. Столько же будет и в январе", - заявил тогда министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Украина тоже ведет переговоры с Sinovac. Об этом в ноябре заявил Максим Степанов.

Китай заявил о новой вакцине еще в сентябре. Представитель компании Sinovac сообщил, что его фирма уже "завершила строительство завода по производству вакцин", способного производить 300 миллионов доз в год.

А о том, что вакцина сработала на животных, в компании заявили еще в апреле. Согласно сообщению компании, была создана химически инактивированная версия вируса, которая состоит из микробных частиц, выращенных в культуре, а затем убитых любым эффективным методом. Она была применена к одному из видов приматов макак-резус.

Исследователи дали две разные дозы потенциальной вакцины восьми приматам. Три недели спустя группа внедрила SARS-CoV-2 в легкие обезьян, и ни у одного примата не развилась полноценная болезнь.