В России посадили бывшего украинского футболиста за шпионаж на 12 лет

Василий Василенко будет отбывать срок в российской колонии строгого режима.

В России Мосгорсуд вынес приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко по делу о шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что Василенко посадили на 12 лет, признав виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). При этом изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

Василенко будет отбывать срок в российской колонии строгого режима.

Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, так как материалам дела присвоен гриф секретно.

Василий Василенко – бывший футболист, гражданин Украины. Родился в 1967 году, с 1992-го по 2001 год выступал в качестве защитника в нескольких футбольных командах, в частности Дружба (Бердянск) и, по данным СМИ, Торпедо (Мелитополь), а также Таврия (Новотроицкое).

Отметим, ранее украинского политзаключенного Александра Марченко в Российской Федерации приговорили к 10 годам заключения.