Вторая смерть за две недели: в Конго умер украинский миротворец (фото)

Причина смерти миротворца – остановка сердца.

В Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причина смерти – остановка сердца.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.

"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сергей Савченко/Фото: 18 окремий вертолітний загін ДР Конго

Отметим, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в Конго. Так, 22 ноября в Конго умер украинский военнослужащий. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом.

Ранее украинские миротворцы в Конго обеспечили высадку вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира. Периодическое подробное изучение вулкана с проведением тестов и анализов позволяет прогнозировать очередное извержение, а также снизить возможные риски для местного населения.